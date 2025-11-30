Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"

Dopo la sconfitta contro la Casertana, il tecnico della Cavese Fabio Prosperi ha parlato in conferenza stampa: "La Casertana è una squadra molto forte. Abbiamo perso il controllo nel secondo tempo soprattutto dopo il secondo gol - riporta Anteprima24.it -. Siamo stati poco aggressivi quando palleggiavano, e siamo stati troppo prudenti quando ci sono stati duelli individuali. Noi scegliamo di far giocare ragazzi giovani. Nunziata è la vera sorpresa di questa squadra, perché è alla stagione d’esordio fra i professionisti, ma ha fatto un errore che possono fare anche i grandi. Va messo in conto.

Probabilmente ci ha condizionato, ma in generale potevamo essere più bravi in alcune letture. Questo non mi sembra un momento difficile: la Cavese può perdere a Caserta, anche se naturalmente ci scoccia. Noi dobbiamo comunque pensare a lavorare. Non possiamo mica definirci già salvi. Abbiamo fatto quindici punti in otto partite, ma torneremo ad avere momenti difficili. Il percorso è ancora lungo".

GIRONE C

Sabato 29 novembre

Picerno-Catania 0-1

2' Forte

Casertana-Cavese 3-1

31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)

Crotone-Giugliano 1-0

48' Gomez

Team Altamura-Sorrento 1-2

16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)

Domenica 30 novembre

Ore 14:30 - Atalanta U23-Siracusa

Ore 14:30 - Trapani-Monopoli

Ore 17:30 - Foggia-Cosenza

Ore 20:30 - Latina-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Potenza-Casarano

Lunedì 1° dicembre

Ore 20:30 - Benevento-Salernitana

Classifica – Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 29 (15), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (15), Monopoli 22 (15), Crotone 24 (16), Potenza 20 (15), Trapani 20 (15), Audace Cerignola 19 (15), Atalanta U23 18 (14), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (15), Sorrento 16 (16), Siracusa 13 (15), Picerno 13 (16), Foggia 11 (15)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti