Lautaro Martinez da record: purgate 29 avversarie diverse in Serie A, nessuno ha fatto meglio
Lautaro Martinez è on fire: grazie alla sua doppietta i nerazzurri hanno espugnato il campo del Pisa e agganciato la Roma al secondo posto in classifica, a -1 dalla vetta attualmente occupata dal Milan. La squadra allenata da mister Gilardino - riporta il profilo X di Opta Paolo - è la 29ª avversaria differente contro cui il capitano dell'Inter è andato a segno in Serie A.
Dalla sua stagione d’esordio (dal 2018/19), nessun giocatore ha realizzato almeno una rete contro così tante avversarie diverse nella competizione. Un altro record, dunque, per il Toro di Bahia Blanca.
