L'Inter fatica? Ci pensa due volte Lautaro: doppietta a Pisa, Chivu torna a vincere

Risultato finale: Pisa-Inter 0-2

Termina la sfida fra Pisa ed Inter all'Arena Garibaldi. A decidere una partita decisamente combattuta è una doppietta di Lautaro Martinez, che nel giro di 13 minuti nella ripresa ha tolto le castagne dal fuoco alla squadra di Chivu. L'Inter torna a vincere dopo due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid.

Primo tempo, l'Inter fatica

Trama del match chiara dai primi minuti: l'Inter prova a fare la partita, il Pisa chiude tutti gli spazi con grande intensità e provando a colpire in ripartenza. Visti i pochi varchi, serve un calcio piazzato per colpire: al 27' Calhanoglu scodella per Lautaro che di testa colpisce prima di tutti, mandando fuori di pochissimo. Il Pisa però è vivo: Touré salta in testa a Bastoni (rivedibile il suo intervento), Piccinini riceve e calcia di prima intenzione, con la palla che sibila vicino a Sommer.

La partita si è stappata. Al 40' l'Inter costruisce una bella iniziativa, Barella con la 'trivela' cerca Lautaro che al volo strozza troppo il tiro, mandandolo sopra la traversa. Nel finale c'è spazio per un ultimo brivido in area dell'Inter: tiro di controbalzo di Touré, Sommer controlla.

L'Inter rischia, il Pisa c'è

Chivu inserisce subito Zielinski per Sucic nella ripresa. Grande palla di Touré per Meister, Acerbi provvidenziale a evitare guai all'Inter. Barella calcia alto dalla distanza, ma ora l'inerzia premia il Pisa che crea diversi pericoli, come con il tiro di Piccinini fra le braccia di Sommer. Ma la vera chance ce l'ha Nzola, che va via ad Acerbi e si invola in campo aperto: l'attaccante si incespica un po' prima di strozzare il sinistro a lato sul ritorno del difensore.

Uno-due Lautaro

Al 70' l'Inter la sblocca: leggerezza in uscita del Pisa, Zielinski recupera palla trovando Pio Esposito - subentrato a Thuram - che serve Lautaro Martinez nel cuore dell'area di rigore, l'argentino scarica un sinistro imprendibile all'incrocio dei pali. Il neoentrato Tramoni serve Nzola, Akanji devia in corner il suo stacco aereo. Passano 13 minuti e nonostante Gilardino le provi tutte (Lorran per Albiol) l'Inter raddoppia: Barella mette un cross basso sul quale ancora Lautaro arriva all'appuntamento in scivolata sul secondo palo, facendo 0-2. Ancora il numero 10 nerazzurro penetra in area e serve Pio Esposito, che non riesce a deviare in porta.