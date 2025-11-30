Fagioli: "Neanche noi ci aspettavamo di perdere giovedì contro l'AEK, adesso contano i fatti"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha presentato così a Sky Sport la sfida in programma alle ore 18 contro l'Atalanta: "Sicuramente quella di giovedì contro l'AEK Atene è stata una brutta partita. Neanche noi ci aspettavamo quel risultato dopo esserci allenati veramente bene in settimana. Ci siamo parlati tra noi, ci dispiace molto, ma ora contano i fatti e c'è poco da parlare".

Sul perché della crisi viola: "Tutti ci chiediamo il perché di questo crollo, ma non dobbiamo vivere di ricordi o rimpianti. Affrontiamo la realtà, consapevoli che siamo penultimi in classifica. Dobbiamo iniziare a far punti per metterci in salvo".

Sull'ex Palladino: "L'Atalanta è forte, Palladino lo conosciamo e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Ovviamente da domani".