Lumezzane, Troise dopo il pari col Novara: "Stiamo facendo passi in avanti, pagata un'ingenuità"

Dopo il pareggio per 1-1 raccolto dal Lumezzane in casa contro il Novara è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei padroni di casa Emanuele Troise: “È stata una bella prestazione da ragazzi e mi dispiace perché comunque sono degli eventi che cambiano l’inerzia. Il primo tempo è stato fatto con condizione, ben giocata, abbiamo creato le condizioni per andare in vantaggio, siamo stati non precisi perché ci sono state occasioni importanti. Poi sullo scadere c’è stata l’ingenuità, questo evento poi ti porta a condizionare una partita dove rischia ancora qualcosa in più. Poi il merito, la determinazione nel finale dove abbiamo cercato in tutti i modi di portare a casa l’intera posta in pari. Detto questo continuiamo comunque una striscia positiva dove la squadra ha dato continuità a livello di mentalità e di gioco. Se avessimo ragionato un po’ di più su quella che era l’inerzia, dove la squadra ha avuto il merito di cambiare, potevamo creare ancora qualche occasione importante. Però sono d’accordo che questa squadra sta facendo dei passi in avanti quando deve ricercare la vittoria”.

Sull’infortunio di De Marino: “Sì, è una condizione che purtroppo non ci molla. Io l’ho dato in settimana, adesso di nuovo De Marino. Ma ormai ci siamo abituati. Non possiamo fare altro che contare su quelli che ci sono, perché poi è una nota positiva. Chi esce c’è dispiacere, ma chi entra comunque si sta facendo trovare pronto”.

Sui cambi: “L’ingresso di Napolitano, lo stesso ingresso di Ferro, di Ghillani, la squadra che continua a puntare su tutto l’organico. Oggi è successo ancora una volta con un buon impatto da chi è superato, come nelle partite precedenti”.