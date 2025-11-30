Hien: "C'è mancato tutto, dai gol alla solidità difensiva. Kean? Dovrò affrontarlo al massimo"

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita casalinga contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo pronti, abbiamo fatto una buona partita a Francoforte, ma in campionato dobbiamo fare di più e prendere punti. Questa gara è molto importante per noi. In questa prima fase c'è mancato tutto, a partire dai gol segnati, ma anche in difesa abbiamo preso troppe reti: tre col Sassuolo e tre al Maradona. Dobbiamo migliorare".

Sulla crisi della Fiorentina: "Sarà una gara dura. Sappiamo che la Fiorentina è in difficoltà, ma resta una squadra forte".

Su Kean: "Kean è un attaccante molto forte, contro di noi ha giocato bene in entrambe le partite dell'anno scorso. Dovrò affrontarlo al massimo, insieme ai miei compagni, per fermarlo".