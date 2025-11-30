Monza, finisce l'astinenza di Petagna: il centravanti torna al gol dopo quasi 2 anni

Andrea Petagna è tornato finalmente al gol dopo una lunghissima astinenza che proseguiva dal gennaio del 2024 quando mise a segno l'unico gol del Cagliari - dove era stato girato in prestito - nella sconfitta contro il Bologna in Serie A. Da allora il centravanti biancorosso non era più riuscito a trovare la via del gol fra infortuni e tante voci di addio al Monza.

In estate infatti il classe '95 era stato messo ai margini della rosa del Monza, dopo 15 presenze nella stagione precedente senza reti, con una cessione cercata, ma mai concretizzatasi nel corso dei mesi caldi e la permanenza alla corte di Paolo Bianco che finora lo ha utilizzato con il contagocce: 5 presenze tutte da subentrato prima di oggi-

Entrato all'ora di gioco sul campo della Juve Stabia, Petagna si è sbloccato praticamente alla prima palla giocata sfruttando al meglio il cross dalla destra di Izzo e l'uscita a vuoto di Confente per tornare a esultare e mettere la parola fine a un incubo che andava avanti da quasi due anni.