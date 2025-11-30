Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata

Vittoria importantissima del Lecce che, grazie a due gol arrivati nel primo tempo e segnati da Coulibaly e Banda ma soprattutto al rigore parato al 91' da Falcone ad Asllani, ha battuto il Torino per 2-1 nella prima gara di questa domenica di campionato al Via del Mare. Grazie a questo successo i salentini hanno scavalcato in un colpo solo Cagliari, Genoa e Parma, portandosi momentaneamente a +3 dalla zona retrocessione. Per il giallorossi anche la soddisfazione di aver agganciato l'Atalanta, in attesa della sfida della Dea contro la Fiorentina di oggi alle 18. Resta fermo a quota 14 invece il Torino di Marco Baroni che non ha saputo reagire dopo il 5-1 incassato lunedì scorso contro il Como.

La classifica aggiornata di Serie A.

Milan 28 (13 partite giocate)

Roma 27 (12)

Napoli 25 (12)

Inter 24 (12)

Bologna 24 (12)

Como 24 (13)

Juventus 23 (13)

Lazio 18 (13)

Udinese 18 (13)

Sassuolo 17 (13)

Cremonese 14 (12)

Torino 14 (13)

Atalanta 13 (12)

Lecce 13 (13)

Cagliari 11 (13)

Genoa 11 (13)

Parma 11 (13)

Pisa 10 (12)

Fiorentina 6 (12)

Verona 6 (13)