Atalanta, Percassi su Palladino: "Ha avuto grande impatto, con idee chiare e voglia"

Prima della sfida contro la Fiorentina, ai microfoni di DAZN è intervenuto Luca Percassi per commentare la gara in programma: "Fin dal primo giorno, l'allenatore ha avuto un grande impatto. Ha un carattere determinato e ha chiaro in testa quello che vuole fare. Lookman? In generale, penso che dobbiamo pensare a tutta la squadra con la stessa idea: se tutti giocano con la testa, dando il massimo potremo fare contenti i tifosi.

La gente sa cosa vuol dire giocare a calcio, dobbiamo sempre dare il massimo in campo. Tutti i giocatori, sia in campo, sia in panchina, sono fondamentali così come Scamacca: quando sta bene, sappiamo quanto può essere determinante. Nel momento in cui lui è a disposizione, sappiamo quanto è importante"