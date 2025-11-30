Atalanta, Percassi su Palladino: "Ha avuto grande impatto, con idee chiare e voglia"
TUTTO mercato WEB
Prima della sfida contro la Fiorentina, ai microfoni di DAZN è intervenuto Luca Percassi per commentare la gara in programma: "Fin dal primo giorno, l'allenatore ha avuto un grande impatto. Ha un carattere determinato e ha chiaro in testa quello che vuole fare. Lookman? In generale, penso che dobbiamo pensare a tutta la squadra con la stessa idea: se tutti giocano con la testa, dando il massimo potremo fare contenti i tifosi.
La gente sa cosa vuol dire giocare a calcio, dobbiamo sempre dare il massimo in campo. Tutti i giocatori, sia in campo, sia in panchina, sono fondamentali così come Scamacca: quando sta bene, sappiamo quanto può essere determinante. Nel momento in cui lui è a disposizione, sappiamo quanto è importante"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
Primo piano
Il ruggito di Lautaro nel momento delle critiche. L'Inter riparte da Pisa imparando dai propri errori
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile