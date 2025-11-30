Serie B, Candellone risponde a Birindelli: 1-1, con giallo, fra Monza e Juve Stabia al 45'
Nel primo dei due posticipi di Serie B Monza e Juve Stabia si 'accontentano' di un 1-1 all'intervallo non senza polemiche per un rigore concesso ai padroni di casa e poi tolto dopo revisione al VAR nei minuti finali della prima frazione.
Il Monza passa in vantaggio praticamente alla prima occasione con Birindelli bravo a sfruttare un pallone vagante in area, dopo un tiro di Ciurria che sbatte prima sul palo e poi sul corpo di Bellich, per battere Confente a porta vuota. Il vantaggio dura una decina di minuti, poi alla mezzora Candellone sfrutta un errore clamoroso dell’ex Thiam, che svirgola un intervento fuori area mettendo fuori causa anche il compagno Ravanelli, e dai 16 metri insacca il gol del pari. Nel finale di primo tempo i padroni di casa si vedono assegnare un calcio di rigore per un altro errore difensivo che costringe Ravanelli al fallo su Candellone. La posizione dell’attaccante è però irregolare e dopo revisione al VAR l’arbitro cambia idea.
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Catanzaro - Virtus Entella 3-2
14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)
Palermo - Carrarese 5-0
24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo
Domenica 30 Novembre 2025
Juve Stabia – Monza 1-1
19’ Birindelli (M), 31’ Candellone (J)
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria