Venzia-Mantova, Calvarese sul gol di Hainaut: "Visti i precedenti com'è possibile convalidarlo?"

Tramite i suoi canali social l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto in merito al gol del vantaggio del Venezia contro il Mantova, gara finita poi 3-0 per i veneti, segnato da Hainaut, ma viziato da un possibile fuorigioco di Kike Perez: “Premesso che secondo me questo non è fuorigioco se lo andiamo ad analizzare nel dettaglio, perché lo spagnolo del Venezia non fa nessun movimento che ha un impatto sul portiere né tenta di giocare il pallone”.

L’ex direttore di gara paragona poi questo episodio ad altri visti recentemente in Serie A: “Pensavo lo stesso di Celik in Roma-Parma, mentre l’opposto in Sassuolo-Napoli e Milan-Pisa, perché i calciatori protagonisti provano a giocare il pallone e hanno un impatto sul portiere avversario. Due casi diversi, ma qual è l’elemento comunque? Tutte decisioni sbagliate. - prosegue Calvarese - Se invece non entriamo nel merito, così come è successo quando Rocchi ha detto dopo Milan-Pisa che “da questa decisione in poi ci sposteremo sul fuorigioco. Perché comunque siamo nell’area di porta. Diventa punibile per posizione, vicinanza al portiere“, allora semplificando mi aspetto almeno coerenza nelle decisioni".

In conclusione Calvarese spiea: "E invece se, dopo gli errori di Sassuolo-Napoli e Milan-Pisa, sono state seguite queste indicazioni e il gol di Roma-Parma è stato annullato, allora com’è possibile convalidare questa rete? Kike Perez è vicino al portiere e si trova dentro l’area di porta quando Hainaut tira: perché non annullare il gol?”.