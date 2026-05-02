Serie A, la classifica aggiornata: l'Udinese supera il Sassuolo, il Torino resta 13°

L'Udinese batte 2-0 il Torino nell'anticipo delle 15 del sabato grazie ai gol di Ehizibue e Kristensen, superando così momentaneamente il Sassuolo al 10° posto in classifica e raggiungendo quota 47 punti: i friulani ora sono a -3 dall'obiettivo dei 50 stagionali che si è prefissato la società. Il Torino invece fallisce il sorpasso sul Parma e resta 13° a 41. Domani il Genoa può sopravanzarlo. Di seguito tutti i dettagli:

CLASSIFICA

1. Inter 79 (34)

2. Napoli 69 (34)

3. Milan 67 (34)

4. Juventus 64 (34)

5. Como 61 (34)

6. Roma 61 (34)

7. Atalanta 54 (34)

8. Lazio 48 (34)

9. Bologna 48 (34)

10. Udinese 47 (35)

11. Sassuolo 46 (34)

12. Parma 42 (34)

13. Torino 41 (35)

14. Genoa 39 (34)

15. Fiorentina 37 (34)

16. Cagliari 36 (34)

17. Lecce 32 (35)

18. Cremonese 28 (34)

19. Hellas Verona 19 (34)

20. Pisa 18 (35)

35ª GIORNATA

Pisa - Lecce 1-2

52' Banda (L), 56' Leris (P), 65' Cheddira (L)

Udinese - Torino 2-0

45'+1' Ehizibue, 51' Kristensen

Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)

Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)

Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)

Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)

Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)