Ufficiale L'Alaves si rinforza in attacco con un bomber ivoriano dalla Svezia. Ecco Diabaté

Nuovo rinforzo ufficializzato nelle scorse ore dall'Alaves, che rinforza il suo attacco con un innesto dal massimo campionato svedese: "Ibrahim Diabaté sarà un giocatore del Deportivo Alavés fino alla fine della stagione, dopo che è stato raggiunto un accordo con il club svedese GAIS per il prestito dell'attaccante al club Babazorro".

Si legge, nella nota del club basco: "Diabate (Costa d'Avorio, 1999) proviene dal campionato svedese, dove gioca per il GAIS dalla stagione 2024-25. La scorsa stagione ha avuto statistiche eccezionali, con 18 gol e 5 assist in campionato, diventando una delle sensazioni del campionato, e altri due gol in coppa. Attaccante fisicamente potente e con un gioco aereo notevole, Ibrahim Diabate si distingue anche per la sua capacità di ricevere palla spalle alla porta, tenere palla e passarla per continuare il gioco e creare vantaggi nella metà campo avversaria.

Prosegue e conclude il comunicato dell'acquisto di Diabate da parte dell'Alaves: "Cresciuto nelle giovanili dell'ASEC Mimosas, dopo un prestito all'Ivoire Académie, ha fatto il salto nel calcio spagnolo con il Mallorca B (2018/19), dove ha segnato 16 gol nella sua stagione d'esordio in Tercera División. Ha poi continuato la sua carriera con un altro prestito al Siviglia Atlético, dove ha giocato 22 partite in Segunda División B prima di approdare al calcio svedese, dove ha trascorso le ultime tre stagioni. Il Deportivo Alavés prevede che il giocatore arriverà nelle prossime ore, così da potersi unire immediatamente alla squadra".