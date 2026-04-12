Serie A, la classifica aggiornata: Lecce e Cremonese a braccetto, domani la Fiorentina può andare a +8
Il Lecce non approfitta del ko della Cremonese con il Cagliari e resta a 27 punti. I salentini, battuti al Dall’Ara dal Bologna, sono terzultimi insieme ai grigiorossi. Sorride la Fiorentina, che domani giocherà con la Lazio e può chiudere la giornata a +8 sulla zona retrocessione, ma anche il Cagliari che è invece già certo del +6.
Gli emiliani, invece, si portano a meno cinque dall’Atalanta settima in classifica, con lo scontro diretto per il settimo posto ancora da giocare (in programma nel weekend del 17 maggio).
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 66 (32)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 48 (32)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (32)
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 36 (32)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (32)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
I MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Malen (Roma), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)