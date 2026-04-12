Serie B, Reggiana avanti 2-0 al 45': decidono i gol di Portanova e Bertagnoli
Si è chiuso il primo tempo di Reggiana-Carrarese con i padroni di casa avanti 2-0. Decidono fin qui le reti di Portanova e Bertagnoli. Un risultato che rilancerebbe le ambizioni dei padroni di casa di agganciare almeno la zona playout, mentre la Carrarese scivolerebbe a -2 dalla zona playoff.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Avellino-Catanzaro 1-1
59' Iemmello (C), 90'+5 Iannarilli (A)
Monza-Bari 2-0
50' Obiang, 80' Pessina
Padova-Empoli 1-0
84' Bortolussi
Domenica 12 aprile
Spezia-Mantova 0-2 -
32’ Bragantini, 72’ Buso
Reggiana-Carrarese 2-0 - IN CORSO
14’ Portanova, 28’ Bertagnoli