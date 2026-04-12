Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, D'Angelo: "Bene fino al gol. Adesso dobbiamo provarci, sarebbe un delitto non farlo"

Spezia, D'Angelo: "Bene fino al gol. Adesso dobbiamo provarci, sarebbe un delitto non farlo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:26Serie B
Matteo Selli

Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Mantova persa 0-2 per le reti di Bragantini e Buso. Di seguito le sue parole riportate da Spezia1906.com:

"I tifosi hanno espresso il loro rammarico per una sconfitta che pesa tantissimo. Sono stati bravissimi perché ci hanno aiutato fino alla fine. Non possiamo lamentarci del fatto che ci abbiano contestato. La squadra fino al gol aveva mantenuto il giusto equilibrio e creato qualche situazione pericolosa. Il Mantova non si era mai reso pericoloso, alla prima occasione Bragantini si è reso pericoloso perché hanno quelle qualità. Nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di pareggiare e abbiamo incassato il secondo gol in modo disattento. Vista la posizione di classifica al primo vento contrario prendiamo la febbre e non un raffreddore. Alla minima situazione negativa paghiamo, ma non possiamo addossare la colpa alla sfortuna. Se le cose si ripetono da tanto tempo anche strutturalmente qualcosa paghiamo. Dobbiamo provarci, mancano quattro partite. C'è scoramento in tutti, ma dobbiamo pensare di giocare al massimo perché sarebbe un delitto non provarci nemmeno".

Articoli correlati
Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova
Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù
Serie B, 34ª giornata: Bortolussi regala 3 punti al Padova. Il risultato finale non... Serie B, 34ª giornata: Bortolussi regala 3 punti al Padova. Il risultato finale non premia l'Empoli
Altre notizie Serie B
Spezia, D'Angelo: "Bene fino al gol. Adesso dobbiamo provarci, sarebbe un delitto... Spezia, D'Angelo: "Bene fino al gol. Adesso dobbiamo provarci, sarebbe un delitto non farlo"
Serie B, Reggiana avanti 2-0 al 45': decidono i gol di Portanova e Bertagnoli Serie B, Reggiana avanti 2-0 al 45': decidono i gol di Portanova e Bertagnoli
Mantova, Modesto: "Abbiamo dimostrato maturità. Merito dei ragazzi che ci credono"... Mantova, Modesto: "Abbiamo dimostrato maturità. Merito dei ragazzi che ci credono"
Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova
Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù
Empoli, Caserta: “Mancano quattro partite ed è per colpa nostra se ci ritroviamo... Empoli, Caserta: “Mancano quattro partite ed è per colpa nostra se ci ritroviamo in questa classifica"
Reggiana-Carrarese, le formazioni ufficiali: Gondo sfida Abiuso Reggiana-Carrarese, le formazioni ufficiali: Gondo sfida Abiuso
Padova, Breda: “ Bravi ad interpretare la partita nella maniera giusta” Padova, Breda: “ Bravi ad interpretare la partita nella maniera giusta”
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte: "Nazionale? Non ho dato alcuna disponibilità. Ho ancora un anno, parlerò con ADL"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Lecce e Cremonese a braccetto, domani la Fiorentina può andare a +8
Immagine top news n.3 Il Dall'Ara torna a sorridere: il Bologna stende 2-0 il Lecce nel segno di Orsolini
Immagine top news n.4 Nella foto Scudetto dell'Inter c'è anche il Parma di Cuesta. Imbattuto contro Napoli e Milan
Immagine top news n.5 Napoli, Conte sullo Scudetto: "Il sogno è ardito, ma non si è spento. Dipende dall'Inter"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: che assist per l'Inter, Napoli ora a -6 con una partita in più
Immagine top news n.7 McTominay risponde a Strefezza, ma al Napoli non basta: 1-1 a Parma. E l'Inter sorride
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Conte: "Nazionale? Non ho dato alcuna disponibilità. Ho ancora un anno, parlerò con ADL"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Settimo posto? Se ritroviamo certezze può accadere di tutto"
Immagine news Serie A n.3 Italiano: "Bravo Orsolini dopo un periodo no. Aston Villa? Per me all'andata buona prestazione"
Immagine news Serie A n.4 Como-Inter, ci risiamo: il Sinigaglia si unisce contro Bastoni tra fischi e insulti
Immagine news Serie A n.5 Genoa-Sassuolo, doppio rosso a Berardi e Ellertsson: la ricostruzione dell'accaduto
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Italiano verso Birmingham: "In Inghilterra per una missione impossibile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, D'Angelo: "Bene fino al gol. Adesso dobbiamo provarci, sarebbe un delitto non farlo"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Reggiana avanti 2-0 al 45': decidono i gol di Portanova e Bertagnoli
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Abbiamo dimostrato maturità. Merito dei ragazzi che ci credono"
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova
Immagine news Serie B n.5 Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Caserta: “Mancano quattro partite ed è per colpa nostra se ci ritroviamo in questa classifica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club
Immagine news Serie C n.2 Bari, Mantovani: "Servono punti e realismo, ma restiamo in corsa"
Immagine news Serie C n.3 Quindici anni di gloria, ma ora è di nuovo Serie D. Pontedera, che bel guaio è stato fatto!
Immagine news Serie C n.4 Serie C, vince il Trento, il Ravenna manda il Pontedea in D. Aggancio Arezzo in vetta
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cosmi: "Vittoria meritata, speriamo prima o poi diano rigore anche a noi"
Immagine news Serie C n.6 Inter U23, rinforzi anche fuori dal campo: Vecchi resta in panchina, nello staff può tornare Pea
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…