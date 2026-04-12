Spezia, D'Angelo: "Bene fino al gol. Adesso dobbiamo provarci, sarebbe un delitto non farlo"

Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Mantova persa 0-2 per le reti di Bragantini e Buso. Di seguito le sue parole riportate da Spezia1906.com:

"I tifosi hanno espresso il loro rammarico per una sconfitta che pesa tantissimo. Sono stati bravissimi perché ci hanno aiutato fino alla fine. Non possiamo lamentarci del fatto che ci abbiano contestato. La squadra fino al gol aveva mantenuto il giusto equilibrio e creato qualche situazione pericolosa. Il Mantova non si era mai reso pericoloso, alla prima occasione Bragantini si è reso pericoloso perché hanno quelle qualità. Nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di pareggiare e abbiamo incassato il secondo gol in modo disattento. Vista la posizione di classifica al primo vento contrario prendiamo la febbre e non un raffreddore. Alla minima situazione negativa paghiamo, ma non possiamo addossare la colpa alla sfortuna. Se le cose si ripetono da tanto tempo anche strutturalmente qualcosa paghiamo. Dobbiamo provarci, mancano quattro partite. C'è scoramento in tutti, ma dobbiamo pensare di giocare al massimo perché sarebbe un delitto non provarci nemmeno".