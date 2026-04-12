Conte: "Nazionale? Non ho dato alcuna disponibilità. Ho ancora un anno, parlerò con ADL"

“Io non ho dato la disponibilità di niente”. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dello scenario che lo vorrebbe sulla panchina della Nazionale, ai microfoni di Rai Radio 1, dopo il pareggio con il Parma di oggi: “Ho un altro anno di contratto con il Napoli, poi a fine anno parlerò con il presidente. Interpretate bene le mie parole, se poi devono essere strumentalizzate non ne parlo più”.

Il suo commento su oggi?

“Prendere gol dopo 30 secondi, anche in maniera evitabile, non è stato un bel viatico per una partita in cui sapevamo benissimo che avremmo trovato un blocco molto basso. Poi avevo visto l’inserimento di Delprato sull’esterno, una squadra molto difensiva: se dopo 30 secondi prendi quel gol devi sapere che ti metti in salita tutta la partita, e così è stato. Abbiamo corso, abbiamo prodotto e pareggiato, abbiamo avuto anche occasioni per vincere. Però il calcio è questo: non bisogna lasciare spazio a situazioni che possano compromettere quello che hai preparato e vorresti fare. Non posso dire nulla ai ragazzi, tutti si sono impegnati, purtroppo è arrivato un pareggio non giusto: è un punto in più, dobbiamo pensare alla Champions e vedremo cosa farà l’Inter con il Como. Guardiamo chi sta davanti sapendo che dovrebbe schiantarsi per lasciare spazio”.

È un’occasione sprecata?

“Sì, ma ho poco da dire ai ragazzi. In queste situazioni rischi anche di prendere ripartenze, se non sei bravo e ti prepari. Siamo stati bravi, peccato per quell’inizio”.