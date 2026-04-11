Udinese, Solet: "Futuro in un grande club? Voglio fare uno step avanti però adesso..."
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Oumar Solet, difensore dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sul Milan: "Ero molto contento sul terzo gol, perché il 2-0 è un risultato sempre pericoloso. Sono molto contento come tutta la squadra di questi tre punti".
Zaniolo sta vivendo il suo momento migliore?
"Sì, oggi ha fatto un altro assist, sono molto contento per lui che ha aiutato la squadra in questa stagione. Ci restano sei partite, siamo motivati per fare ancora meglio".
Il tuo futuro sarà in un grande club?
"Non lo so, ovviamente voglio fare uno step avanti, però adesso penso partita dopo partita per migliorare. Voglio solo lavorare e giocare bene".
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