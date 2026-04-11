Virtus Entella, Chiappella: "Venezia la squadra migliore per gioco e singoli. Su Guiu..."

Andrea Chiappella, allenatore della Virtus Entella, ha commentato così la partita contro il Venezia: "L'aspetto che emerge è la convinzione di voler rimanere in questa categoria e oggi i ragazzi hanno dato l'ennesima dimostrazione di quello che possono e devono fare. Non ho alcun dubbio perchè li vedo allenarsi tutti i giorni e mi trasmettono positività. Contro un avversario che ha qualità e ha dimostrato di essere la squadra migliore per gioco e singoli. Grande applicazione e resilienza, aggredendoli. L'insieme di queste cose ci ha permesso di trovare gli episodi per portare a casa un punto meritato".

Sulle garanzie fisiche: "E' la squadra migliore nel saper leggere i momenti e gli avversari. Sanno verticalizzare, trovare gli spazi, la mezza profondità. Abbiamo concesso qualcosa, dovevamo fare meglio in qualche situazione del primo tempo, ma abbiamo trovato un punto che per noi è importantissimo nel nostro percorso".

Sul gol di Guiu: "Le sconfitte vanno messe da parte; i risultati positivi, invece, devono darci la giusta energia per continuare ad andare forte. Parlo poco dei singoli, però Guiu ha una sensibilità enorme, da tutto per la squadra. In questa prima parte del campionato gli sono mancata la determinazione e la convinzione per cercare con insistenza il gol. Sono contento abbia trovato l'equilibrio negli ultimi trenta metri, che sono quelli che determinano la partita. Ha sempre giocato con continuità, ci ha sempre soddisfatto per quanto riguarda la copertura del campo e del suo apporto. Il gol premia il lavoro di tutta la squadra con lui e per lui".