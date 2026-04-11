Serie B, l'Avellino riprende il Catanzaro in pieno recupero: finisce 1-1
Finisce senza vincitori né vinti la sfida tra Avellino e Catanzaro, valida per la 34esima giornata di Serie B. 1-1 il risultato finale, un punto prezioso soprattutto per gli irpini in ottica salvezza. Ospiti avanti al 60’ grazie alla rete di Iemmello, poi il rosso subito da Brighenti per somma di ammonizione riequilibra il match. Poco dopo Favilli sbaglia un rigore per l’Avellino, mentre il pareggio arriva in pieno recupero firmato dal portiere Iannarilli, al secondo gol in carriera.
L’Avelino vola dunque a quota 40 punti, mentre il Catanzaro rischia di perdere terreno in chiave playoff rispetto alle primissime.
SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Sabato 11 aprile
Avellino-Catanzaro 1-1
60’ Iemmello (C), 90’5’ Iannarilli (A)
Ore 19:30 - Monza-Bari
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Frosinone 69
Monza 66*
Palermo 65
Catanzaro 54*
Modena 51*
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42*
Südtirol 40
Sampdoria 40
Avellino 40
Mantova 37*
Empoli 36*
Virtus Entella 35
Bari 34*
Padova 34*
Pescara 32
Reggiana 30*
Spezia 30*
* una gara in meno
** due gare in meno