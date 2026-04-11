Serie B, poche emozioni nel primo tempo tra Monza e Bari: a riposo sullo 0-0
Poche emozioni nel primo tempo tra Monza e Bari. 0-0 il risultato all’intervallo con i padroni di casa che si sono lasciati preferire per possesso palla e occasioni create (10 tiri contro i 3 dei Galletti). Il risultato, però, non si sblocca.
SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Sabato 11 aprile
Avellino-Catanzaro 1-1
60’ Iemmello (C), 90’5’ Iannarilli (A)
Monza-Bari 0-0 - In corso
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese