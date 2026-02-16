Serie A, la classifica dopo il 25° turno: il Lecce stacca la zona salvezza e ne aggancia due
Successo importantissimo per il Lecce, che a Cagliari fa tre passi verso la salvezza, agganciando Cremonese e Genoa a quota 24 punti, lasciando quindi al terzultimo posto solitario la Fiorentina. Frenata inattesa per i rossoblù di Pisacane, che rimangono però con sette punti di vantaggio sulla zona rossa. Di seguito la classifica aggiornata:
Inter 61 (25 partite)
Milan 53 (24)
Napoli 50 (25)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (25)
Atalanta 42 (25)
Como 41 (24)
Lazio 33 (25)
Bologna 33 (25)
Sassuolo 32 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 29 (25)
Cagliari 28 (25)
Torino 27 (25)
Cremonese 24 (25)
Genoa 24 (25)
Lecce 24 (25)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Hellas Verona 15 (25)
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
