Marcolin: "Udinese squadra tedesca. Zaniolo? Io l'avrei convocato al posto di Chiesa"

Dario Marcolin, ex giocatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Genoa-Udinese 0-2. Queste le sue principali dichiarazioni: "Davis è un attaccante che lavora tantissimo per la squadra. La sua fisicità fa la differenza, ma non è solo quello. È un giocatore che ha fame, che attacca continuamente la profondità e che non dà punti di riferimento. Non è un caso che sia tra i migliori marcatori del campionato. Sta facendo una stagione importante e sta trascinando l’Udinese".

Sull'Udinese: "Questa Udinese è una squadra molto cinica, concreta. Direi quasi ‘tedesca’ per come interpreta le partite, per fisicità e organizzazione. Sa soffrire e poi colpire nei momenti giusti".

Su Zaniolo: "Io Zaniolo lo avrei convocato. Per quello che sta facendo vedere, meritava una chance, anche rispetto ad altri profili. Probabilmente lo avrei portato al posto di Chiesa o Raspadori. È una seconda punta con caratteristiche particolari, ha strappo, forza e capacità di creare superiorità. Credo che il ct abbia voluto privilegiare l’esperienza e chi è abituato a giocare a livello europeo. Sono scelte che fanno parte della gestione del gruppo".