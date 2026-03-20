Live TMW Udinese, Runjaic: "Uno dei match più intensi della stagione. Vinto una gara difficile"

22.48 - Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic e il difensore Thomas Kristensen interverranno fra poco in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi per commentare il match contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.56 - Inizia la conferenza stampa di Kosta Runjaic e Thomas Kristensen.

Una vittoria arrivata nel secondo tempo.

"Abbiamo sofferto molto nel primo e nel secondo tempo, sicuramente nel primo tempo un po’ di più, ma credo che il nostro team abbia mantenuto la concentrazione dall’inizio fino alla fine. Siamo stati fortunati, in alcuni casi anche molto fortunati, ma siamo stati pronti a combattere, a difendere insieme, a collaborare, perché sappiamo che il Genoa è un’ottima squadra. Il Genoa è cambiato e credo che De Rossi abbia fatto un ottimo lavoro. La qualità dei giocatori del Genoa è molto alta. Sapendo tutto questo, ci aspettavamo questo tipo di partita. Sapevamo che ci sarebbero stati momenti di transizione e ci sarebbero stati questi momenti. In alcuni momenti abbiamo sofferto anche in difesa, ma questo è il calcio. Alla fine conta solo il risultato. Sono molto felice che abbiamo vinto una partita molto difficile".

TMW - Cosa ha detto all'intervallo ai suoi?

"All’intervallo abbiamo provato a riposarci, abbiamo parlato della positiva del 0-0, è stato un match difficile e credo che la nostra squadra sia stata pronta anche nel secondo tempo a soffrire. Abbiamo parlato di questo, il tempo più lungo è il 0-0 è probabilmente un piccolo vantaggio per noi, ma siamo pronti a combattere e soffrire, siamo pronti a difendere. Penso che sia stato uno dei match più intensi della stagione. Sapevamo che il Genoa avrebbe perso un po’ di energia, perché non è possibile giocare un gioco così intenso e energetico per più di novanta minuti. Siamo stati davvero concentrati e anche alla fine abbiamo potuto giocare meglio alcuni momenti in transizione. Ci sono sempre cose che si possono migliorare, ma in generale è stata esattamente la partita ci ci aspettavamo e i ragazzi hanno fatto un fantastico lavoro. Siamo molto felici e soddisfatti, soprattutto per i nostri fan che ci hanno supportato dopo un lungo viaggio. Tutti hanno difeso bene, a partire dagli attaccanti fino ad arrivare ad Okoye".

23.59 - Termina la conferenza stampa di Kosta Runjaic.