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Juventus, Rudiger è il sogno proibito per la difesa. Guadagna moltissimo, ma i rapporti...

Juventus, Rudiger è il sogno proibito per la difesa. Guadagna moltissimo, ma i rapporti...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Serie A
Andrea Losapio

Antonio Rudiger è un obiettivo per la difesa della Juventus della prossima stagione. In scadenza con il Real Madrid - che per mesi ha nicchiato sulla proposta contrattuale per il rinnovo, considerando che ha in rampa di lancio il possibile acquisto di Konatè del Liverpool, sempre a parametro zero - è seguito da diversi club, tra Premier League e Bundesliga. I bianconeri potrebbero inserirsi sfruttando i buoni rapporti di Luciano Spalletti - che lo ha allenato ai tempi della Roma - ma anche quelli di Damien Comolli con Hasan Cetinkaya, agente del difensore. C'è stato già un sondaggi, ma la fattibilità è ancora da verificare.

Attualmente guadagna dieci milioni di euro a stagione. Una cifra decisamente fuori budget per chiunque in Italia, con la Juventus che ne corrisponde 6 a Bremer - e 7 a Yildiz, considerato oramai l'apice del tetto salariale bianconero, che potrebbe accomunare lui a Vlahovic in caso di rinnovo - e che potrebbe fare una proposta su questo livello, difficilmente più alta. Così Rudiger dovrebbe eventualmente accettare un matrimonio a cifre inferiori rispetto a quelle percepite finora.

Ci sono stati diversi interessamenti anche in Arabia Saudita, ma Rudiger vorrebbe continuare in un campionato top. Dunque nelle prossime settimane si capirà il suo futuro. Con Alisson potrebbe esserci un ulteriore salto di qualità.

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