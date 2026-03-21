Arezzo, Bucchi frena facili entusiasmi: "Con l’Ascoli giocheremo come se fossimo a pari punti"

Netta vittoria quella che l'Arezzo, nella serata di ieri, quel venerdì 20 marzo da poco trascorso, ha centrato sul Bra, battuto 4-0. Un successo che permette agli amaranto di arrivare al meglio allo scontro diretto del 30 marzo contro l'Ascoli, che in questo turno riposerà - stop obbligato per il Girone B di Serie C dopo l'esclusione del Rimini dal torneo - e che ora dista 5 punti.

Come si legge su amarantomagazine.it, queste le parole del tecnico dei toscani Cristian Bucchi: "Il Bra ha il nono attacco del torneo, in casa segnava ininterrottamente da metà dicembre e questo poteva essere un rischio, a noi serviva solo pazienza per trovare il varco giusto senza perdere fiducia: lo abbiamo fatto, e, trovato il primo vantaggio, è stato più facile. Poi il 2-0 ha spaccato definitivamente la partita, nel finale l’abbiamo gestita bene. Il nostro segreto è sempre stato la serenità: nel calcio ci sono momenti di esaltazione e depressione, noi siamo sempre bravi a restare equilibrati, anche quando gli episodi indirizzavano le partite da un’altra parte. Non ero preoccupato dopo i 2 punti raccolti con Ravenna, Ternana e Perugia, l’ho sempre detto".

Chiaro che il pensiero va già al prossimo match: "Contro l’Ascoli giocheremo come se fossimo a pari punti: non possiamo speculare sul +5 in classifica né gestire la situazione. Non è nelle nostre corde, non ne siamo capaci".