TMW
Udinese, Kristensen: "Sofferto nel primo tempo, ma dimostrato lo spirito di squadra"
TUTTO mercato WEB
Vittoria esterna per l'Udinese. La squadra di Kosta Runjaic ha superato 2-0 il Genoa con i gol di Ekkelenkamp e Davis nella seconda frazione di gara. Tre punti importanti per i friulani che arrivano dopo la sconfitta casalinga del turno scorso contro la Juventus. Al termine del match, il difensore bianconero Thomas Kristensen ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi:
"Sapevamo che Marassi era uno stadio difficile dove giocare e prendere punti. Abbiamo anche sofferto nel primo tempo ma abbiamo dimostrato molto bene quale sia lo spirito della nostra squadra. Non abbiamo preso gol e questo è positivo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Focolaio di pertosse per il Sassuolo, la Juve aspetta il rinnovo di Spalletti: "Sosta momento corretto"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile