TMW Udinese, Kristensen: "Sofferto nel primo tempo, ma dimostrato lo spirito di squadra"

Vittoria esterna per l'Udinese. La squadra di Kosta Runjaic ha superato 2-0 il Genoa con i gol di Ekkelenkamp e Davis nella seconda frazione di gara. Tre punti importanti per i friulani che arrivano dopo la sconfitta casalinga del turno scorso contro la Juventus. Al termine del match, il difensore bianconero Thomas Kristensen ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi:

"Sapevamo che Marassi era uno stadio difficile dove giocare e prendere punti. Abbiamo anche sofferto nel primo tempo ma abbiamo dimostrato molto bene quale sia lo spirito della nostra squadra. Non abbiamo preso gol e questo è positivo".