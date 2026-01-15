Serie A, la designazione arbitrale per Pisa-Atalanta: scelto Matteo Marchetti
Attraverso il sito ufficiale dell'AIA, si apprende la designazione ufficiali per la sfida di campionato tra Pisa e Atalanta di domani sera. La scelta è caduta su Matteo Marchetti:
PISA – ATALANTA Venerdì 16/01 h. 20.45
Marchetti
Meli – Luciani
IV: Marinelli
VAR: Marini
AVAR: La Penna
