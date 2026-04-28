Milan, sensazioni positive per il rinnovo di Tomori fino al 2030
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In attesa di capire come finirà il campionato, il Milan nelle prossime settimane sarà chiamato a prendere decisioni importanti in fatto di scelte di mercato e direzioni sui rinnovi di contratto. Fra questi ultimi c'è il caso di Fikayo Tomori.
Attualmente in scadenza nel 2027, il difensore inglese che spera ancora in una convocazione per il prossimo Mondiale potrebbe presto trovare l'accordo per un prolungamento fino al 2030. I dialoghi fra il Milan ed il suo entourage sono ben avviati, con sensazioni positive che filtrano da entrambe le parti in causa. In questo campionato col Milan Tomori ha messo insieme un totale di 30 presenze con all'attivo anche due assist per i compagni mentre resta a 0 la voce gol segnati.
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