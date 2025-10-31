Serie A, la Flop 11 della 9ª giornata: Genoa, è buio pesto. 4 rossoblù presenti

Questa la Flop 11 della 9ª giornata di Serie A. Saba Goglichidze finisce dietro la lavagna: il georgiano prende il voto più basso causando due rigori alla Juventus. Ma è il Genoa la squadra più rappresentata con ben 4 giocatori. Questo il nostro 4-3-3:

Nicola Leali - (Genoa) 5.5

Brooke Norton-Cuffy - (Genoa) 4.5

Saba Goglichidze - (Udinese) 4

Mattia Viti - (Fiorentina) 4.5

Sascha Birtschgi - (Parma) 5

Michael Folorunsho - (Cagliari) 5

Patrizio Masini - (Genoa) 4.5

Nicolò Fagioli - (Fiorentina) 5

Santiago Gimenez - (Milan) 5

Francesco Camarda - (Lecce) 5

Maxwel Cornet - (Genoa) 4.5

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli 0-1

69' Zambo Anguissa

Atalanta - Milan 1-1

4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

Como - Hellas Verona 3-1

9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)

Juventus - Udinese 3-1

5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)

Roma - Parma 2-1

63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)

Bologna - Torino 0-0

Genoa - Cremonese 0-2

3' e 49' Bonazzoli

Inter - Fiorentina 3-0

66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic

Cagliari - Sassuolo 1-2

54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)

Pisa - Lazio 0-0

CLASSIFICA

1. Napoli 21

2. Roma 21

3. Inter 18

4. Milan 18

5. Como 16

6. Bologna 15

7. Juventus 15

8. Cremonese 14

9. Atalanta 13

10. Sassuolo 13

11. Lazio 12

12. Udinese 12

13. Torino 12

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Pisa 5

18. Hellas Verona 5

19. Fiorentina 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)

4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)

Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)

Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)

Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)

Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)

Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)