Serie A, la Flop 11 dopo 20 giornate: David lascia la squadra. Fiorentina, la più rappresentata
La Fiorentina ottiene il terzo risultato utile consecutivo e il peggior 11 di Serie A perde qualche tinta viola. Si passa da 5 a 4 rappresentanti, con il cagliaritano Obert che prende il posto di Pablo Mari al centro della difesa. Jonathan David in fiducia, con due reti in altrettante partite esce dalla formazione, che abbraccia invece due giocatori del Lecce: Santiago Pierotti e Tete Morente.
Maduka Okoye (Udinese) 5.67
Dodo (Fiorentina) 5.63
Marin Pongracic (Fiorentina) 5.62
Adam Obert (Cagliari) 5.79
Alex Valle (Como) 5.77
Simon Sohm (Fiorentina) 5.33
Kristjan Asllani (Torino) 5.57
Cher Ndour (Fiorentina) 5.46
Santiago Pierotti (Lecce) 5.58
Amin Sarr (Hellas Verona) 5.46
Tete Morente (Lecce) 5.64
- - -
SERIE A - 20ª GIORNATA
Como - Bologna 1-1
49' Cambiaghi (B), 90' + 4 Baturina (C)
Udinese - Pisa 2-2
13' Tramoni (P), 19' Kabasele (U), 40' rig. Davis (U), 67' Meister (P)
Roma - Sassuolo 2-0
76' Kone, 79' Soulé
Atalanta - Torino 2-0
13' De Ketelaere, 90' + 5 Pasalic
Lecce - Parma 1-2
1' Stulic (L), 64' aut. Thiago Gabriel (P), 72' Pellegrino (P)
Fiorentina - Milan 1-1
66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)
Hellas Verona - Lazio 0-1
79' aut. Nelsson
Inter - Napoli 2-2
9' Dimarco (I), 26' e 81' McTominay (N), 73' rig. Calhanoglu (I)
Genoa - Cagliari 3-0
7' Colombo, 75' Frendrup, 78' Ostigard
Juventus - Cremonese 5-0
12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 64' aut. Terracciano, 64' McKennie
CLASSIFICA
1. Inter 43*
2. Milan 40*
3. Napoli 39*
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Lazio 28
9. Bologna 27*
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 21*
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17*
18. Fiorentina 14
19. Hellas Verona 13*
20. Pisa 13
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Leao (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Douviukas e Paz (Como), Thuram (Inter), Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Davis (Udinese)
RECUPERO 16ª GIORNATA
Napoli - Parma (14 gennaio, 18.30)
Inter - Lecce (14 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, 18.30)
Como - Milan (15 gennaio, 20.45)
21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta (16 gennaio, 20.45)
Udinese - Inter (17 gennaio, 15)
Napoli - Sassuolo (17 gennaio, 18)
Cagliari - Juventus (17 gennaio, 20.45)
Parma - Genoa (18 gennaio, 12.30)
Bologna - Fiorentina (18 gennaio, 15)
Torino - Roma (18 gennaio, 18)
Milan - Lecce (18 gennaio, 20.45)
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, 20.45)
