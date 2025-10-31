Serie A, la Flop 20 dopo 9 giornate: David è l'immagine del mercato della Juve

Di seguito la Flop 20 di Serie A che vede Lorenzo Colombo ancora suo malgrado con la peggiore media. Jonathan David al secondo posto rappresenta le difficoltà della Juventus ma soprattutto un mercato che non decolla. Pisa e Fiorentina si prendono il 50% della classifica con 5 giocatori a testa. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore:

1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.07 (7)

2. Jonathan David (Juventus) 5.25 (6)

3. Marius Marin (Pisa) 5.36 (7)

4. Matteo Tramoni (Pisa) 5.44 (8)

5. Henrik Meister (Pisa) 5.50 (7)

6. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.50 (7)

7. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.50 (7)

8. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.50 (7)

9. Tete Morente (Lecce) 5.50 (7)

10. Mehdi Léris (Pisa) 5.50 (6)

11. Cristiano Biraghi (Torino) 5.50 (6)

12. Cher Ndour (Fiorentina) 5.50 (5)

13. Vitinha (Genoa) 5.50 (5)

14. Dodò (Fiorentina) 5.56 (9)

15. Nikola Stulic (Lecce) 5.56 (8)

16. CalebEkuban (Genoa) 5.57 (7)

17. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.57 (7)

18. Nuno Tavares (Lazio) 5.57 (7)

19. Lorenzo Lucca (Napoli) 5.57 (7)

20. Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.58 (6)

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli 0-1

69' Zambo Anguissa

Atalanta - Milan 1-1

4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

Como - Hellas Verona 3-1

9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)

Juventus - Udinese 3-1

5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)

Roma - Parma 2-1

63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)

Bologna - Torino 0-0

Genoa - Cremonese 0-2

3' e 49' Bonazzoli

Inter - Fiorentina 3-0

66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic

Cagliari - Sassuolo 1-2

54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)

Pisa - Lazio 0-0

CLASSIFICA

1. Napoli 21

2. Roma 21

3. Inter 18

4. Milan 18

5. Como 16

6. Bologna 15

7. Juventus 15

8. Cremonese 14

9. Atalanta 13

10. Sassuolo 13

11. Lazio 12

12. Udinese 12

13. Torino 12

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Pisa 5

18. Hellas Verona 5

19. Fiorentina 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)

4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)

Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)

Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)

Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)

Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)

Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)