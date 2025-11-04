TMW
Torino, allenamento a porte aperte: due recuperi per Baroni, out Pedersen
Allenamento a porte aperte per il Torino di Marco Baroni, tornato a lavorare al Filadelfia dopo il successo sul Pisa.
Il tecnico granata, fermato dal Giudice Sportivo con un turno di stop, ritrova Franco Israel e Niels Nkounkou, entrambi presenti alla seduta odierna. Assente per febbre l’esterno Marcus Pedersen, lavoro a parte per Saúl Coco e Che Adams.
Ancora indisponibile, invece, l’acquisto estivo Zakaria Aboukhlal.
