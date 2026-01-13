Serie A, la Top 11 della 20ª giornata: super McTominay. Colombo rinato con De Rossi

Scott McTominay tiene vivo il campionato ed è il migliore dell'ultimo turno di Serie A. Lo scozzese è in forma scudetto, firma una doppietta a San Siro e si merita un 8 in pagella. Il 4-3-2-1 scelto dalla redazione è fra i più eterogenei, con ben 9 squadre rappresentate. Solo Fiorentina e Genoa schierano 2 giocatori:

David de Gea (Fiorentina) 7

Manuel Lazzari (Lazio) 7

Leo Ostigard (Genoa) 7.5

Pietro Comuzzo (Fiorentina) 7

Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 7

Weston McKennie (Juventus) 7.5

Martin Baturina (Como) 7.5

Scott McTominay (Napoli) 8

Matias Soulé (Roma) 7.5

Matteo Tramoni (Pisa) 7.5

Lorenzo Colombo (Genoa) 7

- - -

SERIE A - 20ª GIORNATA

Como - Bologna 1-1

49' Cambiaghi (B), 90' + 4 Baturina (C)

Udinese - Pisa 2-2

13' Tramoni (P), 19' Kabasele (U), 40' rig. Davis (U), 67' Meister (P)

Roma - Sassuolo 2-0

76' Kone, 79' Soulé

Atalanta - Torino 2-0

13' De Ketelaere, 90' + 5 Pasalic

Lecce - Parma 1-2

1' Stulic (L), 64' aut. Thiago Gabriel (P), 72' Pellegrino (P)

Fiorentina - Milan 1-1

66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)

Hellas Verona - Lazio 0-1

79' aut. Nelsson

Inter - Napoli 2-2

9' Dimarco (I), 26' e 81' McTominay (N), 73' rig. Calhanoglu (I)

Genoa - Cagliari 3-0

7' Colombo, 75' Frendrup, 78' Ostigard

Juventus - Cremonese 5-0

12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 64' aut. Terracciano, 64' McKennie

CLASSIFICA

1. Inter 43*

2. Milan 40*

3. Napoli 39*

4. Juventus 39

5. Roma 39

6. Como 34*

7. Atalanta 31

8. Lazio 28

9. Bologna 27*

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Torino 23

13. Cremonese 22

14. Parma 21*

15. Genoa 19

16. Cagliari 19

17. Lecce 17*

18. Fiorentina 14

19. Hellas Verona 13*

20. Pisa 13

MARCATORI

10 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Pulisic (Milan)

7 reti: Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Leao (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna), Douviukas e Paz (Como), Thuram (Inter), Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Davis (Udinese)

RECUPERO 16ª GIORNATA

Napoli - Parma (14 gennaio, 18.30)

Inter - Lecce (14 gennaio, 20.45)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, 18.30)

Como - Milan (15 gennaio, 20.45)