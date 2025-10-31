Serie A, la Top 11 della 9ª giornata: Douvikas-Bonazzoli-Lautiente, la provincia in paradiso
Questa la Top 11 della 9ª giornata di Serie A. Nel 4-3-3 scelto dalla redazione è quella interista la rappresentanza più massiccia con tre giocatori.
Vanja Milinkovic-Savic - (Napoli) 7
Stefan Posch - (Como) 7
Federico Gatti - (Juventus) 7
Alessandro Bastoni - (Inter) 7
Mario Hermoso - (Roma) 7
André-Frank Zambo Anguissa - (Napoli) 7.5
Hakan Calhanoglu - (Inter) 7.5
Petar Sucic - (Inter) 7
Tasos Douvikas - (Como) 7.5
Federico Bonazzoli - (Cremonese) 7.5
Armand Laurienté - (Sassuolo) 7.5
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli 0-1
69' Zambo Anguissa
Atalanta - Milan 1-1
4' Ricci (M), 35' Lookman (A)
Como - Hellas Verona 3-1
9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)
Juventus - Udinese 3-1
5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)
Roma - Parma 2-1
63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)
Bologna - Torino 0-0
Genoa - Cremonese 0-2
3' e 49' Bonazzoli
Inter - Fiorentina 3-0
66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic
Cagliari - Sassuolo 1-2
54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)
Pisa - Lazio 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 21
2. Roma 21
3. Inter 18
4. Milan 18
5. Como 16
6. Bologna 15
7. Juventus 15
8. Cremonese 14
9. Atalanta 13
10. Sassuolo 13
11. Lazio 12
12. Udinese 12
13. Torino 12
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Pisa 5
18. Hellas Verona 5
19. Fiorentina 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)
4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)
Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)
Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)
Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)
Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)
Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)
Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
