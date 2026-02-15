Il Milan si tiene stretto Modric: rinnovo con ingaggio superiore, quando arriva la risposta
Il Milan ha un piano: prima che Luka Modric vada oltreoceano per disputare i Mondiali estivi, intende siglare il rinnovo del centrocampista croato di 40 anni. In realtà, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la possibilità di estendere il contratto dell'ex Real Madrid (in scadenza il prossimo 30 giugno) c'è già, con ingaggio migliorato - intorno ai 4,5 milioni all'anno - qualora i rossoneri raggiungessero la Champions League.
Il via libera però spetta a Modric. Gol vittoria contro il Pisa a parte, la dirigenza milanista ogni giorno di più è colpita dalla predisposizione vincente del giocatore croato. Una mentalità da fuoriclasse della quale il club di via Aldo Rossi non vuole privarsi, nemmeno i suoi compagni di squadra che lo hanno acclamato a bordo campo per consegnargli il premio di MVP nel match con il Pisa. L'atterraggio sul pianeta rossonero dell'ex Pallone d'Oro ad ogni modo non è stato un caso, piuttosto dettato dalla fiducia in un progetto vincente e che punta ancora allo Scudetto questa stagione.
Stando a quanto riferito dalla Rosea, la dirigenza del Milan vorrebbe adoperare gli introiti da ritorno in Champions League per offrire a Modric una permanenza ancora più illustre e competitiva. Nel frattempo nel capoluogo lombardo il croato si trova benissimo, a Milanello invece spinge per tenere vivo il duello da Scudetto con l'Inter, con l'obiettivo di portare la squadra di Allegri fino ai quarti di Champions League la prossima stagione. Il club rossonero, in questo senso, si aspetta una risposta sul futuro di Modric entro l'inizio del Mondiale.