Jacobo Ramon: "Non è stato facile lasciare Madrid. Ma era il momento giusto di venire a Como"

Il difensore del Como, Jacobo Ramon, ha parlato ai canali ufficiali del club lariano dei suoi primi mesi in Italia, dopo aver lasciato il Real Madrid, club nel quale era cresciuto: "Beh, è chiaro che non è facile dire addio a quella che è stata casa mia per così tanto tempo. Ho ripensato un po’ a tutto, a tutto quello che avevo fatto a Madrid, alla mia carriera e ai tanti anni trascorsi lì, però sentivo anche che fosse arrivato il momento giusto per fare il prossimo passo e venire a Como. E sono molto felice di essere qui".

La prima volta che Ramon è saluto alla ribalta fu dopo una sua rete, che ha ricordato così: "La prima immagine che mi viene in mente quando ripenso al gol con il Madrid coincide con la vista dei tifosi, tutti, tutti i tifosi che urlano e saltano. Mi sono emozionato tantissimo per aver segnato il mio primo gol. Poi ho immaginato anche i miei genitori, tutta la mia famiglia, felicissimi per me. Lo ricordo come un giorno unico e molto speciale".

Parole poi anche sull'extra campo: "In cosa sono bravo e nessuno se lo immaginerebbe? Sono molto bravo a giocare a padel. In questo momento la musica che mi piace di più è quella di Mora. È un cantante portoricano e mi piace davvero molto la sua musica, lo ascolto abbastanza spesso. Il mio cibo preferito sono le polpette, soprattutto quelle fatte da mia madre o da mia nonna".

Ramon ha poi proseguito: "La persona che chiamo sempre per prima dopo una vittoria o una sconfitta è mio padre. È sempre stato lì, al mio fianco nel calcio, ed è quello che mi capisce meglio e quello di cui mi fido di più per parlargli di tutto. Quando ero bambino, il mio giocatore preferito era Sergio Ramos perché, beh, essendo un difensore, era un modello per me".

Lo sport non è solo calcio per Jacobo Ramon: "Fuori dal calcio, l’atleta che ammiro è Nadal. Alla fine ha vinto tantissimo e forse non era il migliore tecnicamente, però quello che lo rendeva forte era la sua mentalità. Mi piacerebbe apprendere questo aspetto da lui".

Infine il pensiero su cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un calciatore: "In questo momento, se non fossi un calciatore, penso che starei studiando all’università, probabilmente fisioterapia, perché avevo iniziato a farlo, ma ho dovuto lasciare quando sono venuto a Como. Qual è la cosa migliore di Como per me? Beh, onestamente, le persone. Le persone sono super cordiali, mi hanno trattato molto bene da quando sono arrivato qui. La città, il lago, è tutto molto bello. E anche la squadra è incredibile. Sono molto felice di essere qui".