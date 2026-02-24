Serie A, la Top 11 dopo 26 giornate: Maignan esce di scena. Baturina new entry
Cambiano alcuni protagionisti in questa Top 11 del campionato, dopo 26 giornate. Il momento no di Mike Maignan (4 contro il Como e 5 contro il Parma) gli costa il posto in favore di Wladimiro Falcone. Sulla trequarti la novità è Martin Baturina. Questo il nostro 3-4-2-1:
Wladimiro Falcone (Lecce) 6.44
Marc-Oliver Kempf (Como) 6.38
Gleison Bremer (Juventus) 6.54
Alessandro Bastoni (Inter) 6.35
Marco Palestra (Cagliari) 6.24
Piotr Zielinski (Inter) 6.56
Adrien Rabiot (Milan) 6.47
Federico Dimarco (Inter) 6.71
Christian Pulisic (Milan) 6.47
Martin Baturina (Como) 6.46
Francesco Pio Esposito (Inter) 6.44
- - -
Sassuolo - Hellas Verona 3-0
40' Pinamonti, 44' e 62' Berardi
Juventus - Como 0-2
11' Vojvoda, 61' Caqueret
Lecce - Inter 0-2
75' Mkhitaryan, 82' Akanji
Cagliari - Lazio 0-0
Genoa - Torino 3-0
22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban, 83' Messias
Atalanta - Napoli 2-1
18' Beukema (N), 61' Pasalic (A), 81' Samardzic (A)
Milan - Parma 0-1
80' Troilo
Roma - Cremonese 3-0
59' Cristante, 77' Ndicka, 86' Pisilli
Fiorentina - Pisa 1-0
13' Kean
Bologna - Udinese 1-0
75' rig. Bernardeschi
CLASSIFICA
1. Inter 64
2. Milan 54
3. Napoli 50
4. Roma 50
5. Juventus 46
6. Como 45
7. Atalanta 45
8. Bologna 36
9. Sassuolo 35
10. Lazio 34
11. Udinese 32
12. Parma 32
13. Cagliari 29
14. Genoa 27
15. Torino 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Paz (Como)
8 reti: Douvikas (Como), Kean (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao e Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
PROSSIMO TURNO
Parma - Cagliari (27 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Como - Lecce (28 febbraio, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Napoli (28 febbraio, ore 18, DAZN)
Inter - Genoa (28 febbraio, ore 20.45, DAZN o Sky)
Cremonese - Milan (1° marzo, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Atalanta (1° marzo, ore 15, DAZN)
Torino - Lazio (1° marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Juventus (1° marzo, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Bologna (2 marzo, ore 18.30, DAZN)
Udinese - Fiorentina (2 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
