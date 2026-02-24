Napoli, buone notizie per Conte: Anguissa è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Antonio Conte: Frank Zambo Anguissa è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo i recenti problemi alla schiena, il centrocampista azzurro ha preso parte alla seduta mattutina e ora punta alla convocazione per la sfida contro gli scaligeri.

Il camerunense era fermo da metà novembre a causa di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro era inizialmente previsto per metà gennaio, ma una forte lombalgia ne aveva ulteriormente ritardato il recupero, costringendolo a restare ai box fino a oggi.

Finora Anguissa ha collezionato 15 presenze complessive tra Serie A e Champions League, e il suo ritorno rappresenta un’opzione importante in più per il centrocampo azzurro in vista dei prossimi impegni. Lo riporta TuttoNapoli.