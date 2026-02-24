Cosmi torna in Serie C dopo più di 25 anni. L'ultima volta si viaggiava solo col 56k

Il ritorno di Serse Cosmi in Serie C, sulla panchina della Salernitana, riporta indietro le lancette di venticinque anni. L’ultima esperienza del tecnico umbro in terza serie risale alla stagione 1999/2000, quando guidava l’Arezzo. Un’altra epoca, calcisticamente e non solo.

In Serie A lo scudetto finì alla Lazio di Sven-Goran Eriksson, beffando la Juventus nell’indimenticabile pomeriggio di Perugia. Francesco Totti aveva 23 anni, Gianluigi Buffon era il portiere del Parma, mentre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi erano adolescenti lontani dal calcio dei grandi. Il VAR non esisteva, la goal-line technology era impensabile e le analisi video passavano dalle videocassette.

Ma anche fuori dal campo il mondo era diverso. A Palazzo Chigi sedeva Massimo D'Alema, alla Casa Bianca c’era Bill Clinton e in Russia iniziava l’era di Vladimir Putin. L’euro non circolava ancora fisicamente e l’11 settembre era ancora lontano.

Internet era agli albori: niente social network, niente smartphone, niente WhatsApp. Si navigava con il modem 56k, Google era una giovane startup e YouTube sarebbe nato solo cinque anni dopo. Si spedivano SMS, si ascoltavano CD e si noleggiavano VHS.

Al cinema dominavano titoli come The Matrix e American Beauty, mentre in televisione di lì a poco sarebbe esploso il fenomeno del Grande Fratello. In musica iniziava l’ascesa globale di Britney Spears ed Eminem.

Oggi Cosmi ritrova una Serie C globalizzata, digitale, iperconnessa. Venticinque anni fa il calcio viveva ancora nell’analogico e il mondo non conosceva social, streaming e rivoluzioni tecnologiche. Il suo ritorno in panchina è anche questo: un ponte tra due ere completamente diverse.