Serie B, Giudice Sportivo. Squalificato il tecnico del Mantova. Otto i giocatori fermati
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B sulle gare della 26ª giornata di campionato.
AMMENDE
Multa di 10mila euro al Frosinone, a seguito della gara contro l'Empoli "per avere, suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, non distante da un calciatore della squadra avversaria
causandogli un grosso spavento e un lieve stordimento".
Settemila euro di sanzione per il Bari, a seguito della gara contro il Padova "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno".
Cinque mila euro di multa, invece, per Palermo e Pescara. Tremila, infine, per la Carrarese.
CALCIATORI
Un turno di stop per Tonoli del Modena, Elia e Magnino dell'Empoli, Fusi e Perrotta del Padova, Gravillon del Pescara, Charlys della Reggiana e Sounas dell'Avellino.
ALLENATORI
Una giornata di squalifica è stata comminata al tecnico del Mantova, Francesco Modesto.
