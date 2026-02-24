Piscopo: "Il gol porta solo cose positive. Insieme possiamo raggiungere la salvezza"

“Dopo la rete mi sono sbloccato e sono riuscito a entrare in partita. Sono contento della prestazione e segnare è una bella emozione che può portare solo cose positive”. L’esterno offensivo del Bari Kevin Piscopo ha parlato del suo primo gol in biancorosso arrivato nella sfida salvezza contro il Padova terminata in parità: “Il pareggio è stato il risultato più giusto, peccato però per alcune occasioni non sfruttate. - spiega ai microfoni di TeleBari - Dobbiamo metterci qualcosa in più per concretizzare quello che riusciamo a produrre. Siamo però stati bravi a restare dentro la partita”.

Il classe ‘98 guarda poi alla prossima sfida contro una Sampdoria che si è risollevata in classifica nelle ultime giornate: “Siamo consapevoli che ogni partita per noi rappresenta un’opportunità. L’umore è quello di una squadra arrabbiata che non ha portato a casa i tre punti quindi ci proveremo al Ferraris. - prosegue ancora Piscopo – Salvezza? Non molliamo e insieme possiamo raggiungere l’obiettivo. La Curva Nord è fantastica e ci sprona a dare sempre il massimo. Per me poi c’è un incentivo in più visto che il riscatto scatta con la salvezza”.

Infine un pensiero sulla scelta di vestire la maglia del Bari: “Si tratta di uno step che un giocatore deve fare nella propria carriera, era una sfida da accettare. Qui ho trovato un gruppo forte che vuole lottare. Il ruolo? Longo mi sta chiedendo di mettermi a disposizione della squadra e io sono disposto a far tutto. Mi sto abituando a giocare anche a destra a tutta fascia, nessun problema”.