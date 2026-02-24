Collovati durissimo: "Il VAR è una barzelletta all'italiana. Una pagliacciata da risolvere"

A MilanNews.it è intervenuto Fulvio Collovati, per dire la sua sulla corsa allo Scudetto e non solo: "Il Milan è ancora secondo, non ti puoi aspettare di più. Sta facendo di più rispetto a quello che è il suo obiettivo, forse si è illuso qualcuno con lo scudetto ma non è ancora pronto. Ci vuole qualcuno che rinforzi il centrocampo, un attaccante da 20 gol. Il Milan dovrà prendere qualcuno".

Il VAR continua a combinare disastri.

"Se ne stanno accorgendo tutti ora, sto dicendo da tre mesi che il VAR è una barzelletta all'italiana. Ha tolto potere agli arbitri che ormai non decidono più. Anche il più grande arbitro, tipo Doveri, aspetta sempre la decisione del VAR. Decisione diventata comica: a volte interviene, a volte non può farlo, poi il protocollo. Una pagliacciata da risolvere, mi stupiscono che i vertici non hanno ancora risolto questo problema. Il campionato deve essere deciso dal campo, non dal VAR. Così com'è non serve a nulla".