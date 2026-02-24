Bernabé: "Con Parma legame speciale. Su un’isola deserta porterei il jamón ibérico"

In una intervista concessa a Spagna Cultura e Scienza, Adrián Bernabé ha parlato del suo legame coi colori gialloblù: "Parma è speciale, per tutto quello che mi ha dato. Manchester è fredda, non solo per il clima ma anche perché le persone sono meno calorose. Barcellona invece è magica, la mia città".

Nel dicembre 2015 Parma ha ricevuto il riconoscimento di Città Creativa UNESCO per la Gastronomia. Qual è il piatto della cucina spagnola che non può mancare nella tua dieta?

"Su un’isola deserta porterei il jamón ibérico: non può mai mancare sulla mia tavola ed è uno dei miei cibi preferiti.

Secondo il CdS circa cento atleti hanno restituito le medaglie olimpiche a causa del rapido deterioramento. La tua in che condizioni si trova? E dove la conservi, con te a Parma o a Barcellona?

"La mia medaglia d’oro è in perfette condizioni e si trova a Barcellona. È bellissima, l’ho messa in un posto sicuro e so che mi accompagnerà per tutta la vita".