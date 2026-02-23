Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Sei squadre in cinque punti. La salvezza, quando mancano 12 giornate alla fine, sembra ristretta al gruppo che va dal 13° al 18° posto. Molto complicato, per non dire quasi impossibile, immaginarsi Verona e Pisa ritornare in corsa. Pertanto vediamo qual è il calendario delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere da qui alla prossima pausa nazionali (in neretto gli scontri diretti):
13. CAGLIARI 29
27 febbraio, Parma - Cagliari
8 marzo, Cagliari - Como
15 marzo, Pisa - Cagliari
22 marzo, Cagliari - Napoli
14. GENOA 27
28 febbraio, Inter - Genoa
8 marzo, Genoa - Roma
15 marzo, Verona - Genoa
22 marzo, Genoa - Udinese
15. TORINO 27
1° marzo, Torino - Lazio
8 marzo, Napoli - Torino
15 marzo, Torino - Parma
22 marzo, Milan - Torino
16. FIORENTINA 24
2 marzo, Udinese - Fiorentina
8 marzo, Fiorentina - Parma
15 marzo, Cremonese - Fiorentina
22 marzo, Fiorentina - Inter
17. CREMONESE 24
1° marzo, Cremonese - Milan
8 marzo, Lecce - Cremonese
15 marzo, Cremonese - Fiorentina
22 marzo, Parma - Cremonese
18. LECCE 24
28 febbraio, Como - Lecce
8 marzo, Lecce - Cremonese
15 marzo, Napoli - Lecce
22 marzo, Roma - Lecce