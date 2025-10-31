Serie A, la Top 11 dopo 9 giornate: nessun giocatore di Napoli e Roma

Questa la Top 11 di Serie A dopo 9 giornate di campionato. Salta subito all'occhio l'assenza di giocatori di Napoli e Roma nonostante la classifica. È l'Inter la squadra più rappresentata con tre giocatori, seguita da Como e Cremonese con due. Completano l'opera Bologna, Cagliari, Lazio e Milan. Ecco il nostro 4-3-3:

Elia Caprile - (Cagliari) 6.67

Torbjorn Heggem - (Bologna) 6.43

Marc Oliver Kempf - (Como) 6.50

Alessandro Bastoni - (Inter) 6.50

Filippo Terracciano - (Cremonese) 6.31

Toma Basic - (Lazio) 6.60

Hakan Calhanoglu - (Inter) 6.57

Federico Dimarco - (Inter) 6.61

Nico Paz - (Como) 6.72

Christian Pulisic - (Milan) 6.58

Federico Bonazzoli - (Cremonese) 6.80

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli 0-1

69' Zambo Anguissa

Atalanta - Milan 1-1

4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

Como - Hellas Verona 3-1

9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)

Juventus - Udinese 3-1

5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)

Roma - Parma 2-1

63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)

Bologna - Torino 0-0

Genoa - Cremonese 0-2

3' e 49' Bonazzoli

Inter - Fiorentina 3-0

66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic

Cagliari - Sassuolo 1-2

54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)

Pisa - Lazio 0-0

CLASSIFICA

1. Napoli 21

2. Roma 21

3. Inter 18

4. Milan 18

5. Como 16

6. Bologna 15

7. Juventus 15

8. Cremonese 14

9. Atalanta 13

10. Sassuolo 13

11. Lazio 12

12. Udinese 12

13. Torino 12

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Pisa 5

18. Hellas Verona 5

19. Fiorentina 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)

4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)

Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)

Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)

Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)

Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)

Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)