Serie A, la Top 11 dopo 9 giornate: nessun giocatore di Napoli e Roma
Questa la Top 11 di Serie A dopo 9 giornate di campionato. Salta subito all'occhio l'assenza di giocatori di Napoli e Roma nonostante la classifica. È l'Inter la squadra più rappresentata con tre giocatori, seguita da Como e Cremonese con due. Completano l'opera Bologna, Cagliari, Lazio e Milan. Ecco il nostro 4-3-3:
Elia Caprile - (Cagliari) 6.67
Torbjorn Heggem - (Bologna) 6.43
Marc Oliver Kempf - (Como) 6.50
Alessandro Bastoni - (Inter) 6.50
Filippo Terracciano - (Cremonese) 6.31
Toma Basic - (Lazio) 6.60
Hakan Calhanoglu - (Inter) 6.57
Federico Dimarco - (Inter) 6.61
Nico Paz - (Como) 6.72
Christian Pulisic - (Milan) 6.58
Federico Bonazzoli - (Cremonese) 6.80
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli 0-1
69' Zambo Anguissa
Atalanta - Milan 1-1
4' Ricci (M), 35' Lookman (A)
Como - Hellas Verona 3-1
9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)
Juventus - Udinese 3-1
5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)
Roma - Parma 2-1
63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)
Bologna - Torino 0-0
Genoa - Cremonese 0-2
3' e 49' Bonazzoli
Inter - Fiorentina 3-0
66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic
Cagliari - Sassuolo 1-2
54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)
Pisa - Lazio 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 21
2. Roma 21
3. Inter 18
4. Milan 18
5. Como 16
6. Bologna 15
7. Juventus 15
8. Cremonese 14
9. Atalanta 13
10. Sassuolo 13
11. Lazio 12
12. Udinese 12
13. Torino 12
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Pisa 5
18. Hellas Verona 5
19. Fiorentina 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)
4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)
Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)
Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)
Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)
Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)
Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)
Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.