Serie A, la Top 20 dopo 13 giornate: cambio al comando. Inter, la più rappresentata

Cambia ancora la Top 20 di Serie A che ha un nuovo padrone: Nico Paz scavalca Christian Pulisic, mentre Maignan si conferma sul terzo gradino del podio. Sono nove le squadre rappresentate, con l'Inter che ne piazza 4. Seguono Como, Milan e Napoli a 3; Lecce e Roma a 2; infine Cagliari, Cremonese e Genoa a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Nico Paz (Como) 6.73 (13)

2. Christian Pulisic (Milan) 6.69 (8)

3. Mike Maignan (Milan) 6.67 (12)

4. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)

5. Federico Dimarco (Inter) 6.50 (13)

6. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.50 (13)

7. Luka Modric (Milan) 6.50 (13)

8. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)

9. Jayden Addai (Como) 6.50 (7)

10. Elia Caprile (Cagliari) 6.46 (13)

11. Emil Audero (Cremonese) 6.44 (9)

12. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)

13. Nicolò Barella (Inter) 6.42 (13)

14. David Neres (Napoli) 6.40 (10)

15. Lorenzo Pellegrini (Roma) 6.39 (9)

16. Alessandro Bastoni (Inter) 6.38 (12)

17. Nicola Leali (Genoa) 6.35 (13)

18. Matias Soulé (Roma) 6.35 (13)

19. Tiago Gabriel (Lecce) 6.33 (12)

20. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)

- - -

SERIE A - 13ª GIORNATA

Como - Sassuolo 2-0

14' Douvikas, 53' Moreno

Genoa - Hellas Verona 2-1

21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)

Parma - Udinese 0-2

11' Zaniolo, 65' Davis

Juventus - Cagliari 2-1

26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)

Milan - Lazio 1-0

51' Leao

Lecce - Torino 2-1

20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)

Pisa - Inter 0-2

69' e 83' Lautaro Martinez

Atalanta - Fiorentina 2-0

41' Kossounou, 52' Lookman

Roma - Napoli 0-1

36' Neres

Bologna - Cremonese 1-3

31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)

CLASSIFICA

1. Milan 28

2. Napoli 28

3. Inter 27

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Lazio 18

9. Udinese 18

10. Sassuolo 17

11. Cremonese 17

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Fiorentina 6

20. Hellas Verona 6

MARCATORI

6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)

5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)

Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)

Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)

Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)