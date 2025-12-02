Serie A, la Top 20 dopo 13 giornate: cambio al comando. Inter, la più rappresentata
Cambia ancora la Top 20 di Serie A che ha un nuovo padrone: Nico Paz scavalca Christian Pulisic, mentre Maignan si conferma sul terzo gradino del podio. Sono nove le squadre rappresentate, con l'Inter che ne piazza 4. Seguono Como, Milan e Napoli a 3; Lecce e Roma a 2; infine Cagliari, Cremonese e Genoa a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Nico Paz (Como) 6.73 (13)
2. Christian Pulisic (Milan) 6.69 (8)
3. Mike Maignan (Milan) 6.67 (12)
4. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
5. Federico Dimarco (Inter) 6.50 (13)
6. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.50 (13)
7. Luka Modric (Milan) 6.50 (13)
8. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
9. Jayden Addai (Como) 6.50 (7)
10. Elia Caprile (Cagliari) 6.46 (13)
11. Emil Audero (Cremonese) 6.44 (9)
12. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)
13. Nicolò Barella (Inter) 6.42 (13)
14. David Neres (Napoli) 6.40 (10)
15. Lorenzo Pellegrini (Roma) 6.39 (9)
16. Alessandro Bastoni (Inter) 6.38 (12)
17. Nicola Leali (Genoa) 6.35 (13)
18. Matias Soulé (Roma) 6.35 (13)
19. Tiago Gabriel (Lecce) 6.33 (12)
20. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)
- - -
SERIE A - 13ª GIORNATA
Como - Sassuolo 2-0
14' Douvikas, 53' Moreno
Genoa - Hellas Verona 2-1
21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)
Parma - Udinese 0-2
11' Zaniolo, 65' Davis
Juventus - Cagliari 2-1
26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)
Milan - Lazio 1-0
51' Leao
Lecce - Torino 2-1
20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)
Pisa - Inter 0-2
69' e 83' Lautaro Martinez
Atalanta - Fiorentina 2-0
41' Kossounou, 52' Lookman
Roma - Napoli 0-1
36' Neres
Bologna - Cremonese 1-3
31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)
CLASSIFICA
1. Milan 28
2. Napoli 28
3. Inter 27
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Lazio 18
9. Udinese 18
10. Sassuolo 17
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Fiorentina 6
20. Hellas Verona 6
MARCATORI
6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)
5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)
Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)
Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
