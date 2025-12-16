Serie A, la Top 20 dopo 15 giornate: podio inalterato, Rabiot new entry al 4° posto

Resta inalterato il podio nella Top 20 di Serie A arrivata alla 15ª giornata. La prima novità la troviamo in quarta posizione, con l'ingresso di Adrien Rabiot. Scende di due posizioni Nico Paz, ora sesto. Fuori dalla Top 10 Luka Modric. Inter squadra più rappresentata con 6 giocatori presenti. Segue il Milan a 4. Como, Cremonese e Napoli con 2 giocatori; Atalanta, Cagliari, Lecce e Roma chiudono con un giocatore. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Christian Pulisic (Milan) 6.80 (10)

2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)

3. Mike Maignan (Milan) 6.57 (14)

4. Adrien Rabiot (Milan) 6.56 (8)

5. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)

6. Nico Paz (Como) 6.50 (15)

7. Marc Oliver Kempf (Como) 6.50 (8)

8. Nicolò Barella (Inter) 6.47 (15)

9. Gianluca Scamacca (Atalanta) 6.44 (9)

10. Elia Caprile (Cagliari) 6.43 (15)

11. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (15)

12. Luka Modric (Milan) 6.43 (15)

13. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (14)

14. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (12)

15. Emil Audero (Cremonese) 6.41 (11)

16. David Neres (Napoli) 6.38 (12)

17. Lautaro Martínez (Inter) 6.37 (15)

18. Matias Soulé (Roma) 6.37 (15)

19. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.35 (10)

20. Marcus Thuram (Inter) 6.35 (10)

SERIE A - 15ª GIORNATA

Lecce - Pisa 1-0

72' Stulic

Torino - Cremonese 1-0

27' Vlasic

Parma - Lazio 0-1

82' Noslin

Atalanta - Cagliari 2-1

11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)

Milan - Sassuolo 2-2

13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)

Fiorentina - Hellas Verona 1-2

42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)

Udinese - Napoli 1-0

73' Ekkelenkamp

Genoa - Inter 1-2

6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)

Bologna - Juventus 0-1

64' Cabal

Roma - Como 1-0

61' Wesley

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 26

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 22

9. Sassuolo 21

10. Udinese 21

11. Cremonese 20

12. Atalanta 19

13. Torino 17

14. Lecce 16

15. Cagliari 14

16. Genoa 14

17. Parma 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 10

20. Fiorentina 6

PROSSIMO TURNO

Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)

Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)

Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)