Serie A, la Top 20 dopo 15 giornate: podio inalterato, Rabiot new entry al 4° posto
Resta inalterato il podio nella Top 20 di Serie A arrivata alla 15ª giornata. La prima novità la troviamo in quarta posizione, con l'ingresso di Adrien Rabiot. Scende di due posizioni Nico Paz, ora sesto. Fuori dalla Top 10 Luka Modric. Inter squadra più rappresentata con 6 giocatori presenti. Segue il Milan a 4. Como, Cremonese e Napoli con 2 giocatori; Atalanta, Cagliari, Lecce e Roma chiudono con un giocatore. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Christian Pulisic (Milan) 6.80 (10)
2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
3. Mike Maignan (Milan) 6.57 (14)
4. Adrien Rabiot (Milan) 6.56 (8)
5. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)
6. Nico Paz (Como) 6.50 (15)
7. Marc Oliver Kempf (Como) 6.50 (8)
8. Nicolò Barella (Inter) 6.47 (15)
9. Gianluca Scamacca (Atalanta) 6.44 (9)
10. Elia Caprile (Cagliari) 6.43 (15)
11. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (15)
12. Luka Modric (Milan) 6.43 (15)
13. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (14)
14. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (12)
15. Emil Audero (Cremonese) 6.41 (11)
16. David Neres (Napoli) 6.38 (12)
17. Lautaro Martínez (Inter) 6.37 (15)
18. Matias Soulé (Roma) 6.37 (15)
19. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.35 (10)
20. Marcus Thuram (Inter) 6.35 (10)
SERIE A - 15ª GIORNATA
Lecce - Pisa 1-0
72' Stulic
Torino - Cremonese 1-0
27' Vlasic
Parma - Lazio 0-1
82' Noslin
Atalanta - Cagliari 2-1
11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)
Milan - Sassuolo 2-2
13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)
Fiorentina - Hellas Verona 1-2
42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)
Udinese - Napoli 1-0
73' Ekkelenkamp
Genoa - Inter 1-2
6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)
Bologna - Juventus 0-1
64' Cabal
Roma - Como 1-0
61' Wesley
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 26
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 22
9. Sassuolo 21
10. Udinese 21
11. Cremonese 20
12. Atalanta 19
13. Torino 17
14. Lecce 16
15. Cagliari 14
16. Genoa 14
17. Parma 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 10
20. Fiorentina 6
PROSSIMO TURNO
Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)
Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)
Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.