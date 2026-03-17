Keinan Davis può davvero andare ai Mondiali. Non con l'Inghilterra, ma con la Giamaica

Keinan Davis si sta facendo apprezzare nel panorama della Serie A per il suo peso specifico nel reparto d'attacco dell'Udinese, oltre che per la capacità di andare a segno continuativamente, con gol molto spesso anche pesanti per le sorti del club friulano. Basti pensare per esempio a quello decisivo a Frosinone nell'ultima giornata della Serie A 2023/24, che ha garantito la salvezza ai suoi e condannato a un'amarissima retrocessione i ciociari.

Tanto sta segnando Davis, nelle ultime stagioni di Serie A, che nelle settimane scorse più di un osservatore si è chiesto se il centravanti classe 1998 dell'Udinese potesse essere considerato persino dal ct Tuchel per una potenziale chiamata last minute per i Mondiali americani della prossima estate. D'altronde nel giro dei Tre Leoni non ci sono tanti attaccanti con i numeri di Davis, come vi avevamo mostrato.

C'è un però: l'Inghilterra potrebbe non fare in tempo a maturare questo pensiero. Sì, perché Davis è stato nel frattempo 'precettato' dalla Giamaica, che lo ha inserito nella lista dei convocati per gli impegni di marzo. Che saranno tutt'altro che amichevoli, contando come la selezione centramericana si giocherà l'accesso ai Mondiali, proprio come l'Italia. Prima la sfida contro la Nuova Caledonia, nella località messicana di Guadalajara, poi l'eventuale finale contro la Repubblica Democratica del Congo, che potrebbe aprire le porte dei Mondiali ai giamaicani.

Tra l'altro, Davis potrebbe non essere neppure l'unico 'acquisto' della nazionale della Giamaica per i prossimi Mondiali, considerando che la Federcalcio del paese centramericano sta provando a convincere a nazionalizzarsi anche Mason Greenwood, ex stella del Manchester United che si è rigenerato a Marsiglia con De Zerbi.