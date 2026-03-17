Sissoko: "Solo Vlahovic non basta, Osimhen o Kolo Muani per la Juve. E Manu Koné"

Il portale TuttoJuve.com ha intervistato l'ex centrocampista bianconero Mohamed Sissoko: "Il Como è una squadra forte, giovane e di talento, con un ottimo allenatore che li fa giocare bene a calcio, ma per me sarà la Juventus alla fine a spuntarla, per il 4° posto. Sto seguendo la squadra ultimamente e il brutto periodo sembra alle spalle. L'ultima partita a Udine poteva finire anche con un risultato più ampio, è stata dominata sotto il punto di vista del gioco e delle occasioni. Io credo fortemente in questa Juventus".

Quindi a Sissoko viene chiesto anche cosa ne pensi dell'ormai imminente rinnovo di Spalletti con la Juventus: "Una scelta all'insegna della continuità. Nel lavoro di Spalletti si vedono già delle buonissime basi, in questo modo ci sarà il tempo per continuare su questa strada e fare meglio. È un allenatore all'altezza di questo blasone e alla Juventus servono vincenti come lui. Ha fatto svoltare la squadra in poco tempo, gioca bene e fa risultati. Gli auguro di aprire un ciclo".

Sissoko prosegue parlando di qualche singolo di questa Juventus che lo sta colpendo più degli altri: "Io ho un particolare affetto per Khephren Thuram e ho visto come la squadra gira con e senza di lui, ma da Kalulu a Locatelli fino ad arrivare a McKennie a Yildiz: non ne vedo uno in difficoltà. Sono tutti al loro massimo rendimento. E poi spero nel rinnovo di Vlahovic, che sia un contratto lungo. Ma lo dico già ora, lui da solo non basta. Ed è dal 2020 che dico alla Juventus di prendere Osimhen! Oppure sennò Kolo Muani, conosce già l'ambiente e farebbe sfracelli, con Spalletti".

Bocciatura, invece, per due possibili colpi a zero dalla Premier League come Casemiro e Bernardo Silva: "Li rispetto per la storia e per i titoli vinti, ma la Juventus deve prendere giovani di qualità e non diventare un cimitero per gli elefanti. Io consiglio Manu Koné, con lui il centrocampo svolterebbe".